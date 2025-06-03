وزير الطيران يبحث مع EBRD فرص تطوير المطارات المصرية

كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بمقر ديوان عام الوزارة بالقاهرة، لبحث سبل التعاون في تمويل مشروعات تطوير المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

ضم الوفد كلًا من هاري بويد كاربنتر، مدير عام مجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك، ومارك ديفيس، المدير العام بالبنك، إلى جانب عدد من المسؤولين. وحضر اللقاء المحاسب أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني.

تناول الاجتماع أهمية دمج معايير الاستدامة البيئية والتكنولوجيات الحديثة في مشروعات الطيران المدني، بما يتماشى مع التزامات الدولة تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات بالمطارات.

وأكد وزير الطيران المدني أن رؤية مصر 2030 ترتكز على تطوير منظومة النقل الجوي من خلال شراكات دولية قوية، تتيح نقل الخبرات وضخ استثمارات جديدة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران.

الحفني: شراكات دولية لتحسين جودة الخدمات

وأشار الحفني إلى أن الوزارة تسعى لتحويل المطارات المصرية إلى واجهات حضارية حديثة تعكس تطور الدولة، مشددًا على أن الشراكة مع مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ستُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية.

كما أكد أن تمكين القطاع الخاص يعد ركيزة محورية في عملية التنمية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في المشروعات البيئية التي تراعي التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية.

وفد البنك: ملتزمون بدعم مشروعات الطيران في مصر

أعرب وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديره للجهود المصرية المبذولة في تحديث قطاع الطيران، مؤكدين استعداد البنك لتقديم الدعم الفني والتمويلي للمشروعات التي تهدف إلى تحسين كفاءة المطارات وجودة الخدمات، وتعزيز قدرة القطاع على المنافسة إقليميًا ودوليًا.