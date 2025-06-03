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رياح ورمال.. الأرصاد تُعلن ارتفاع في الحرارة مع نهاية الأسبوع

12:37 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

طقس حار

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع بشكل تدريجي حتى بداية الأسبوع المقبل ونهاية الأسبوع الحالي.

وأضافت أن الحرارة تسجل حاليا على القاهرة 31 درجة نهارا وترتفع بقيم تصل لـ 4 درجات وتسجل مع نهاية الأسبوع 35 و36 درجة، بينما تصل على المناطق الجنوبية لـ 42 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة.

وتابعت: الطقس يكون ربيعي على شمال البلاد حار على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

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