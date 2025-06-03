سويلم يتابع ترتيبات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة التحضيرات الجارية لانعقاد "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، المقرر تنظيمه خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد الاجتماع عرضًا للمحاور الرئيسية والفعاليات المرتقبة، بما يشمل الجلسات العامة والفنية، وورش العمل، والمعرض المصاحب، والمسابقات، إلى جانب الترتيبات التنظيمية واللوجستية للحدث.

مشاركة دولية وتسهيلات تنظيمية واسعة

وبحسب بيان، أكد وزير الري أهمية تعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات الدولية والإقليمية لتشجيع تبادل الخبرات، ورفع مستوى الأبحاث العلمية، ودعم مشاركة الشركات في المعرض لعرض أحدث الابتكارات في مجال المياه.

كما وجّه بتحديث الجلسات العامة والرفيعة المستوى لتأكيد مكانة مصر كمركز دولي للحوار حول قضايا المياه، إلى جانب ترسيخ "المسار الأفريقي" كفعالية سنوية ضمن الأسبوع لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية.

وشدد على ضرورة تحسين الإجراءات التنظيمية والتسجيل، لتسهيل مشاركة الجهات والأفراد، وضمان تجربة سلسة وفعالة للجميع.

203 ملخص بحثي وتجهيز فعاليات علمية وتوعوية

أعلنت اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه عن تلقي 203 ملخصات بحثية، منها 147 من باحثين مصريين و56 من دول أخرى. ويجري حاليًا التقييم الأولي لاختيار الملخصات المتوافقة مع معايير المؤتمر، على أن تُعلن النتائج النهائية في 10 يونيو 2025.

ويتناول الأسبوع عدة محاور علمية رئيسية، أبرزها:

- التعاون من أجل الإدارة المستدامة للموارد المائية

- التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره

- الابتكار والإدارة المرنة للمياه

- الحلول القائمة على الطبيعة

- إدارة أصول البنية التحتية لتحقيق الاستدامة

- 6 مسابقات موجهة للباحثين والطلاب والمزارعين

يتضمن الأسبوع 6 مسابقات متنوعة، تم فتح باب التقديم لأربعة منها حتى الآن، وهي:

- أطروحة الثلاث دقائق لطلبة الماجستير والدكتوراه

- شباب المبتكرين في STEM لطلاب مدارس المتفوقين

- حملة "على القد" لطلاب الإعلام لتصميم حملات توعية

- أفضل الممارسات للمحافظة على المياه للمزارعين

ومن المقرر قريبًا فتح باب التقديم لكل من: أفضل مشروعات التخرج، ومسابقة رواد الأعمال في مجال المياه.

وبدأت عمليات التسجيل للجهات الراغبة في تنظيم جلسات منذ 20 مايو 2025. وتم تحديث منصة التسجيل الإلكترونية وتطوير الموقع الرسمي للأسبوع، إلى جانب العمل على تحديث تطبيق الهاتف المحمول، لتسهيل متابعة الفعاليات والتفاعل معها.