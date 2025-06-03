بدء اختبارات عمال مصريين للعمل في صناعة الزجاج بالأردن

كتب- محمد نصار:

أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن بدء اختبارات الكوادر المصرية المتقدمة للعمل في مجال صناعة الزجاج بإحدى الشركات في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك داخل مقر وحدة توجيه ما قبل المغادرة التابعة للوزارة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة في توفير فرص عمل حقيقية ومباشرة للشباب المصري في الخارج، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

فرص حقيقية للعمل بالخارج وتأكيد لمصداقية الوزارة

أكد الوزير أن هذه الاختبارات تمثل دليلًا على جدية ومصداقية فرص العمل التي تعلنها الوزارة، مشددًا على حرص الحكومة على فتح آفاق جديدة للشباب في أسواق العمل الإقليمية والدولية، خاصة في القطاعات الصناعية.

رواتب مجزية تتراوح بين 290 و350 دينارًا أردنيًا

من جهتها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الفرص المعلَن عنها تشمل وظيفة "عامل بمصنع زجاج"، ويتراوح الراتب الشهري ما بين 290 إلى 350 دينارًا أردنيًا، إلى جانب مميزات إضافية تُحدد وفقًا لعقد العمل وشروط الشركة الأردنية.