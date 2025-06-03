طوارئ في مستشفيات القاهرة بسبب عيد الأضحى

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته وتوافر الأكسجين بالمستشفيات، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.

وشدد محافظ القاهرة، وفق بيان اليوم، على مديرية الشئون الصحية بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والتموين ومباحث التموين والأحياء لتكثيف المرور في حملات مشتركة بين جميع المناطق الطبية وإدارة مراقبة الاغذية بالمديرية على شوادر ومحال عرض وبيع اللحوم البلدية (الجزارة) ومحال عرض وبيع اللحوم المجمدة والفنادق والعائمات والمجازر بمختلف أنواعها (لحوم – دواجن) وسحب عينات مختلفة منها، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل جميع العاملين بها لشهادات صحية سارية.

وأشار الدكتور حمودة الجزار، مدير مديرية الشؤون الصحية، إلى أن غرفة الطوارئ بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، لتلقي شكاوى المواطنين، ومتابعة الحوادث والإصابات، والتنسيق الفوري مع معاهد السموم بجامعتي القاهرة وعين شمس لتحويل الحالات الحرجة الخاصة بالتسمم أو الابتلاع أو الاستنشاق.

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية أعدّت خطة تأمين طبي متكاملة تشمل جميع المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وتم رفع درجة الجاهزية بجميع المنشآت الصحية، وتوفير الأدوية الحيوية، والأمصال المضادة، وأدوية الطوارئ، والمستلزمات الوقائية.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم مضاعفة عدد العاملين بغرف الطوارئ الوقائية والعلاجية، ودعم المستشفيات بالكوادر الطبية والفنية، وتجهيز وحدات الطوارئ والعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، مؤكدًا أن جميع أقسام الطوارئ تعمل على مدار الساعة لاستقبال أي حالة.

كما أشار إلى أنه سيتم المرور على دورات مياه المساجد للتأكد من نظافتها واستيفائها للاشتراطات الصحية استعدادًا لصلاة العيد، وكذلك المرور على الأسواق للتأكد من النظافة العامة، وتكثيف أعمال مكافحة الحشرات.

وتم أيضًا رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كافٍ من سيارات الإسعاف المزودة بالمستلزمات الطبية موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.

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