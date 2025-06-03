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"مصراوي" في القائمة النهائية لجائزة سمير قصير

11:13 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025

مارينا ميلاد

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كتب- مصراوي:

أعلنت مؤسسة سمير قصير لحرية الصحافة، اختيار قصة "صرت عايبة.. سوريات تخرجن من السجن بوصم" للزميلة مارينا ميلاد، الصحفية بقسم التحقيقات، في القائمة النهائية للفوز بالجائزة لهذا العام ضمن فئة "التحقيق الاستقصائي".

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وتضم القائمة النهائية ثلاثة أعمال في كل فئة من فئات الجائزة الثلاث: مقال الرأي، التقرير السمعي البصري، التحقيق أو المقال الاستقصائي.

وتنافس على الجائزة هذا العام 372 عملا، لتحتل مصر المركز الأول بعدد المشاركات بنسبة 39% يليها لبنان بنسبة 13٪؜ ثم فلسطين.

ويحل هذا العام الذكرى العشرين لاغتيال الصحفي والكاتب سمير قصير في بيروت. وتأسست تلك المؤسسة التي تحمل اسمه منذ عام 2006 لتكريم الأعمال الصحفية كل عام، والتي بلغت 54 عملا.

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