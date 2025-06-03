وزير الصحة يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "إي هيلث"

كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بشأن مشروع تشغيل وإدارة منظومة الصحة الرقمية القومية، بين وزارة الصحة والسكان وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي "إي هيلث"، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تأتي تلك الاتفاقية في إطار الخطة القومية الاستراتيجية للصحة الرقمية، وبما يسهم في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الصحة العامة.

وقع الاتفاقية من جانب وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، ومن جانب شركة "إي هيلث" إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "إى هيلث".

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية الدولة نحو بناء نظام صحي رقمي متكامل يواكب التطور التكنولوجي ويعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون بين الجانبين في ضوء الاستراتيجية القومية للصحة الرقمية، من خلال تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والخبرات الفنية لدى شركة "إي هيلث"، بما يدعم جهود التحول الرقمي للقطاع الصحي المصري.

وتابع "عبدالغفار" أنه بموجب الاتفاقية، ستتولى شركة "إي هيلث" مراجعة الاستراتيجية القومية للصحة الرقمية المعدة من قبل وزارة الصحة والسكان، وتقديم نموذج تشغيلي متكامل لتنفيذها، فضلًا عن وضع نموذج مالي واستثماري يهدف إلى تحقيق الاستدامة وجذب الاستثمارات في قطاع الصحة الرقمية.

كما ستقوم الشركة بإعداد خارطة طريق واضحة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للصحة الرقمية وربطها بمراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن التكامل في الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة.

واستكمل المتحدث الرسمي أن الدراسة الاستراتيجية التي سيتم إعدادها بموجب الاتفاقية تتضمن شقين رئيسيين، يتمثل الأول في البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية اللازمة لتشغيل مختلف الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للصحة الرقمية بكفاءة، والشق الثاني يتضمن خطة متكاملة لإنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات، وكافة مقدمي الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية، وذلك من خلال طرح فرص استثمارية واعدة وشراكات طويلة الأجل، بما يضمن استدامة المنظومة وتحقيق أهدافها المستقبلية.

وأضاف "عبدالغفار" أن البروتوكول ينص على تشكيل لجنة عليا بقرار من وزير الصحة والسكان، تكون معنية بالإشراف والمتابعة على تنفيذ بنود الاتفاقية، وإعداد التقارير الدورية اللازمة ورفعها إلى كل من وزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة شركة "إي هيلث".

من جانبه، أعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "إي هيلث" عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة الصحة، بما ينعكس بالإيجاب على المنظومة الصحية في مصر، دعماً لمستوى الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين.

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