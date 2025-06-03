أفزع سكان تركيا.. خريطة تكشف موقع زلزال البحر المتوسط



كتب- محمد نصار ومحمد أبو بكر:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن زلزالًا قويًا ضرب الساحل الجنوبي الغربي لتركيا فجر اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، في تمام الساعة 2:17 صباحًا بتوقيت القاهرة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأوضح شراقي، أن الزلزال وقع على البحر المتوسط، ويبعد مركزه حوالي 450 كيلومترًا عن مدينة إسطنبول، ونحو 700 كيلومترا عن العاصمة المصرية القاهرة، مشيرًا إلى أن بعض سكان القاهرة شعروا بالهزة الأرضية.

وأضاف أن موقع الزلزال يختلف عن مناطق الزلازل المدمرة التي سبق أن شهدتها تركيا في أعوام 1939 و1999 و2023، إذ يقع على ما يُعرف بالقوس القبرصي، وهو الحد الفاصل بين الصفيحة الأناضولية في الشمال والصفيحة الأفريقية في الجنوب.

وأشار إلى أن مركز الزلزال الجديد يبعد عن موقع آخر زلزال قوي ضرب تركيا في 23 أبريل الماضي، والذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، ووقع على عمق 10 كيلومترات بمنطقة بحر مرمرة، على بُعد نحو 70 كيلومترًا جنوب غرب إسطنبول، ما أثار وقتها مخاوف السكان من احتمال حدوث زلزال أعنف.