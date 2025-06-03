هل تهدد الزلازل مصر؟.. القومي للبحوث الفلكية يكشف الحقيقة



كتب- محمد أبو بكر:

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الزلزال الذي تم رصده اليوم هو ظاهرة طبيعية معتادة.

وشددا المعهد على أن مصر لم تدخل حزام الزلازل، ولا توجد مؤشرات على تغير في طبيعتها الجيولوجية.

وأوضح أن مركز الزلزال يقع داخل الأراضي التركية، مشيرًا إلى أن الزلزال وقع على بُعد لا يقل عن 600 كيلومتر من مدينة مطروح، وهو ما يعني أن تأثيره على الأراضي المصرية محدود للغاية أو غير محسوس في أغلب المناطق.

وتابع المعهد: بنطمن حضراتكم و لا داعي للقلق.