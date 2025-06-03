بعد وصوله 70 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض أسعار التفاح

كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن سبب ارتفاع أسعار التفاح البلدي بمختلف أسواق محافظات الجمهورية.

وقال "أبو صدام"، لمصراوي إن سبب ارتفاع أسعار التفاح خلال الفترة الحالية لأنه في بداية بشائر موسمه، مشيرًا إلى أن الأسعار المتداولة حاليا بالأسواق تعد الحد الأقصى له لتبدأ في الهبوط خلال الأسابيع المقبلة.

وتابع: "أسعار التفاح البلدي ستنخفض 50% مع منتصف شهر يوليو 2025 والتي تعد فترة زيادة المعروض من التفاح بمختلف الأسواق".

وأوضح أبو صدام، أن نسبة الأرض المنزرعة بالتفاح والتي تقدر بنحو 60 ألف فدان غير كافية للاستهلاك المحلي.

يذكر أن أسعار التفاح بمختلف الأسواق تراوحت ما بين 50 إلى 70 جنيهًا للكيلو حسب الجودة.