قبل عيد الأضحى.. تعرف على عقوبة ذبح الأضحية بالشارع

كتب- عمرو صالح:

يحل علينا بعد أيام قليلة عيد الأضحى المبارك 2025، والذي يحرص فيه الكثير من المسلمين على ذبح الأضاحي، ويعتاد البعض الذبح أمام المنزل أو في الطرق العامة دون أن يدرك أنه يقع تحت طائلة القانون.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية عقوبة الذبح في الشوارع وفقا للقانون رقم 53 لسنة 66، والذي نص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

أما عقوبة ذبح الأضاحي خارج المجازر بالنسبة للمضحي الذي يذبح أمام منزله، فيعد ذلك مخالفًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 94، وقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967، وتصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه حسب حجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.

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