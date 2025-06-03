كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 3 يونيو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

أكد الدكتور محمد عبدالمالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الالتزام بالضوابط المنظمة لمناسك الحج واجب شرعي قبل أن يكون نظامًا إداريًا، مشددًا على أن مخالفة تلك الضوابط لا تضر بالمخالف فقط، بل تنعكس آثارها على الآخرين أيضًا.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر تفعّل نظام إنذار مبكر لمواجهة آثار التغيرات المناخية، بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الأمطار والعواصف الشديدة التي شهدتها الإسكندرية مؤخرًا من مظاهر التغيرات المناخية، وتُعرف علميًا بـ "موجات الطقس الجامحة".

عقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا بحضور المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لمتابعة المقترحات التي أعدها جهاز التنسيق الحضاري لتطوير عدد من شوارع حي مصر الجديدة ومن بينها شوارع (الكوربة - بغداد - إبراهيم اللقاني - إبراهيم باشا)، وإعادة الشكل الجمالي والحضاري لها.

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية بدء التعاون الفعلي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق برنامج تلفزيوني ضخم يُعنى باكتشاف ودعم المواهب في تلاوة القرآن الكريم على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار السعي لاستمرار ريادة مصر القرآنية، وتأكيد مكانتها التاريخية بوصفها دولة التلاوة.

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أهمية تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مثل: المياه والأراضي الزراعية؛ لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وذلك في ظل التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الوزارة تدرك الأبعاد البيئية والاقتصادية للمناخ.

أكد الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن مصر تشهد نشاطًا زلزاليًا يوميًا ومستمرًا، إلا أن أغلب هذه الزلازل لا يتم الإحساس بها من قبل المواطنين نظرًا لضعف قوتها وبعدها عن المناطق المأهولة بالسكان