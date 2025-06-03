كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 8يونيو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتشهد البلاد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة ووسط سيناء ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الخميس 5 يونيو ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 4:2 درجات على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

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