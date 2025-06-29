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زياد بهاء الدين: قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لن يفيد الملاك ولا المستأجرين

11:47 م الأحد 29 يونيو 2025

الدكتور زياد بهاء الدين

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن قانون الإيجار القديم المطروح أمام مجلس الشعب بات على وشك التنفيذ.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "أم بي سي مصر"، أن تطبيق قانون الإيجار القديم قد يولد تعقيدات كبيرة، داعيًا إلى عدم التسرع في إصداره.

وأوضح بهاء الدين أن التعميم على الملاك والمستأجرين حق مشروع، لكنه أبرز وجود تباينات كبيرة بين المستأجرين، منهم من هاجر أو أجر من الباطن، مشيرًا إلى أن البعض يستحق الحماية بينما آخرون لا ينطبق عليهم ذلك.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن الصيغة الحالية للقانون تعامل الجميع بنفس المعيار، وهو ما يمثل عيبًا جوهريًا يثير المشكلات.

وأشار إلى أن تطبيق القانون بهذا الشكل لن يفيد لا الملاك ولا المستأجرين، نظرًا لعدم الأخذ في الاعتبار الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية بين الحالات.

وأضاف أن معظم العقارات الخاضعة للقانون تعرضت للإهمال طويل الأمد، مما أدى إلى تدهورها، مطالباً بإعادة النظر في بنوده مع التفريق بين الإيجار السكني والتجاري.

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