نشأت الديهي ينتقد الملابس الملونة لوزيرة التنمية بـ"النواب" رغم الحداد

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي نشأت الديهي، على حالة الحزن التي سيطرت على جلسة مجلس النواب اليوم، والتي جاءت عقب حادث الطريق الإقليمي المأساوي بمحافظة المنوفية.

خلال برنامجه "بالورقة والقلم" على قناة "TeN"، انتقد الديهي ملابس بعض المسؤولين الحاضرين في مجلس النواب رغم الأجواء الحزينة.

وقال موجهًا حديثه لوزير التنمية المحلية، والتي كانت تشغل منصب محافظ دمياط سابقًا: "يا معالي الوزيرة، يعني ما أعتقدش إن في الجو ده نلبس أخضر".

وأضاف: "هل أكون متجاوز لو قلت هذا الكلام؟ أنا مش قصدي والله أنا بحترم وزيرة التنمية المحلية جداً، لكن يا جماعة لكل مقام مقال".

وتابع: "إحنا عندنا في الفلاحين لا تُرتدى ملابس الفرح في الجنائز ولا تُرتدى ملابس الجنائز في الفرح"، مؤكدًا وجود "دريس كود" أو أصول للبس.

وأشار إلى ملاحظته لنفس الأمر على نائبات محترمات، قائلاً: "يا جماعة يعني بلاش اللبس الملون.. ما ينفعش يا جماعة".

على صعيد آخر، تحدث الديهي عن زيارته للطريق الإقليمي عقب الحادث برفقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات. قال: "النهاردة رحت مع الفريق كامل الوزير على الطريق المنكوب واللي الناس أطلقت عليه طريق الموت".

وأكد الديهي أنه "لقيت هناك ملحمة شغل لتغيير الطريق وعمل الصيانة لعمل رفع الكفاءة، معدات ناس شغالين". وشدد على أن العمل لم يبدأ بعد الحادث مباشرةً، ولكن منذ فترة".