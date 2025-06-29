كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الانتقادات الموجهة إلى المسؤولين في أعقاب حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية ليست شخصية، مشيرًا إلى أن المسؤول يجب ألا يغضب من تساؤلات الناس.

خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قال أديب: "المسألة بالنسبة لنا ليست شخصية وليست كيد، المسألة أن الطريق لو بكرة بقى كويس يبقى عظيم".

وأوضح: لو كان الطريق الدائري الإقليمي عظيم، فلماذا صدر بيان مجلس الوزراء الذي أكد أن الطريق يحتاج 50 مليار جنيه للصيانة، ولماذا صرح وزير النقل بهذا الرقم؟

وأضاف: "إحنا أحب ما علينا البلد تبقى جميلة وسيادة الوزير وهو معدي النهاردة حصلت حادثة جنبه، إيه القضية أن لو في مشكلة نحلها؟"

وتابع: "هل لسه محتاجين نكابر؟ لا طبعًا، حاجة من اتنين يا نتكلم ويبقى في سجال يا نسكت وانتوا مش هتبسطوا أوي لو سكتنا".

وأشاد أديب بقدرة الناس على التعبير والتحدث في البرامج، مضيفًا: "شيء جميل أن المسؤول يرد عليك ويكلمك، الثقة دي مسائل أخلاقية والسياسة حاجة تانية، في السياسة في حسم ومجلس نواب وشعب يحاسب".

تساءل أديب: "هل حد قبل هذه المأساة كان يعرف الطريق الإقليمي اتكلف كام؟ الناس بتقول إن الطريق اتكلف 8 مليار أو 15 ونقوم بصيانته بـ 50 مليار؟ هل إحنا كنا نعلم أن العربية حمولتها 80 طن بتحمل 180 طن؟ أدينا عرفنا طيب هي ليه العربية بتطلع أكتر من وزنها؟ ليه ما تخليهاش تحمل قد الوزن؟ أنا مالي أنا شخصياً أعمل إيه؟".

آفة مصر الصيانة

وطالب مقدم "الحكاية" بضرورة أن يشعر المسؤول بوجود حساب: "من غير أي زعل ولا حاجة.. الإعلام بيسأل والمسؤول يجيب، ولازم يعرف إن هناك حساب، لما أسيب السايب في السايب قد يكون الضحية القادمة حد قريب مني".



ذكر أديب: "ليه المسؤول بيحس أن ظننا فيه وحش؟ ليه يبقى زعلان؟ حضرتك زعلان ليه.. طب أنا أكلم مين؟ البرنامج ده من أكتر البرامج اللي عرض إنجازات كامل الوزير ولكن الأشياء بعد ما اتعملت اتدمرت؟ آفة مصر الصيانة من أول اسانسيرات البيوت للطرق والكباري والقطارات".