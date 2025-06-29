ساويرس عن حادث الطريق الإقليمي: إلقاء اللوم على وزير النقل أمر غريب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على حادث الطريق الإقليمي في المنوفية والذي أسفر عن وفاة 19 فتاة.

وقال "ساويرس" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "عندما يقود سائق تريلا بلا رخصة ويتعاطى المخدرات ويتسبب في المأساة التي حدثت.. أليس هو المسؤول عن هذه الكارثة ووجب أن يُحاكم؟".

وأضاف: "إن إلقاء اللوم على وزير النقل هو أمر غريب ولابد من تشديد الرقابة على سائقي النقل ورخصهم في المقام الأول!".



وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية لتمكينه المتهم من قيادتها رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.

وباشرت النيابة التحقيقات التي تجريها في الحادث المروري المروع الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى أعمالهم، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق بسماع أقوال شهود العيان، وذوي الضحايا الذين قام سبعة منهم، إلى جانب ممثل هيئة قضايا الدولة، بالادعاء مدنيًا قبل قائد السيارة ومالكها أثناء مباشرة التحقيقات.