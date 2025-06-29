جدول مرتبات شهر يوليو 2025.. بعد إقرار العلاوة من وزارة المالية

كتب- محمد عبدالناصر:

شارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وقال وزير المالية، إنه سيتم صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في "إجمالي الأجر" شهريًا.

وأضاف كجوك أن هناك 10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين.

وجاء جدول الأجور بعد إقرار علاوة دورية بنسبة قدرها 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 15% لغير المخاطبين، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا، كما يلي:

1- الدرجة الممتازة 13800

2- الدرجة العالية أو ما يعادلها 11800

3- درجة مدير عام أو ما يعادلها 10300

4- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 9800

5- الدرجة الثانية 8500

6- الدرجة الثالثة 8000

7- الدرجة الرابعة 7300

8- الدرجة الخامسة 7100

9- الدرجة السادسة 7100