كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، زيارة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إلى موقع حادث المنوفية على الطريق الإقليمي، كما

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

كامل الوزير لمصراوي: أتوجه الآن إلى الدائري الإقليمي وسأعزي أسر الضحايا

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إنه يتوجه الآن إلى الطريق الدائري الإقليمي (نطاق محافظة المنوفية) لتفقد حالة الطريق على أرض الواقع.

وأضاف الوزير لمصراوي، صباح الأحد: أنا رايح دلوقتي أشوف الطريق، وقطعت زيارتي لتركيا بعد الحادث، وهقدم العزاء لأسر الضحايا ولادنا لإنهم أهلنا- أنا عزيتهم امبارح كمان-، وإن شاء الله هنعمل كل حاجة كويسة لبلدنا، وفق توجيه القيادة السياسية.

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حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025 على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يوجد استقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة مع أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 37 درجة.

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هل ترتفع أسعار المواد البترولية بعد فرض ضريبة على البترول الخام؟ وزير المالية يُجيب

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن المواطن لن يتحمل أي أعباء إضافية أو زيادة في أسعار المواد البترولية، بعد الموافقة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وأشار وزير المالية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إلى أن التعديل في القانون لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات.

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قائمة أسعار.. مواعيد قطارات المصيف "القاهرة - مرسى مطروح"

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء تشغيل عدد من القطارات المكيفة وقطارات النوم على خط القاهرة - مرسى مطروح والعكس، اعتبارًا من 14 يونيو 2025، لتيسير حركة السفر إلى المدن الساحلية خلال موسم الصيف.

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معاش استثنائي وإعفاء من المصروفات.. قرارات عاجلة بشأن ضحايا حادث المنوفية

قال بيان صادر عن الحكومة، الأحد، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تابع مع الوزراء والمسئولين المعنيين، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تعويضات حادث الطريق الدائرى الإقليمي، وما يتعلق بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالطريق، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة.

وكلف رئيس الوزراء، المسئولين المعنيين، بإنهاء مختلف الإصلاحات وأعمال الصيانة بالطريق الدائري الإقليمي في مواعيد محددة، والالتزام بها، مع ضرورة تطبيق كل قواعد وإجراءات الأمن والسلامة في أثناء التنفيذ.

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باستثناء المدارس.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلاً من يوم الاثنين 30 يونيو 2025.

وتسري الإجازة على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام.

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إبراهيم عيسى: الشعب أوشك على الانفجار بسبب حادثة المنوفية

شنَّ الإعلامي إبراهيم عيسى هجومًا حادًا على الحكومة بسبب حادثة المنوفية التي أودت بحياة 19 بنتًا من بنات محافظة المنوفية في عمر الزهور.

وتساءل "عيسى" في فيديو نشره على موقع يوتيوب: "هل تنتبه أجهزة الدولة المصرية أن الدولة في خطر حقيقي، وأن الشعب المصري بات بينه وبين الانفجار أمتار، وربما أشبار؟"

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ننشر نص ضوابط العمرة 2026 بعد اعتمادها.. مستند

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، وذلك عقب إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لضمان تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن ضوابط العمرة 2026-1447هـ، تضمنت إلزام كل شركة سياحة راغبة في تنفيذ برامج العمرة بتسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية على الأقل، على أن يكون من بينهم ممثل قانوني واحد، بدلاً من الاكتفاء بمشرفين اثنين فقط كما كان معمولًا به في الموسم الماضي.

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