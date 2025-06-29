كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إنه قدم يوم الجمعة الماضي مقترحًا لتعديل نقاط أساسية في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن رؤيته ترفض مناقشة القانون بهذه الطريقة وفي الوقت الحالي غير الملائم.

وأضاف البياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الظروف الراهنة لا تسمح بتشريع حساس بهذا الحجم.

وأوضح البياضي أن البيانات والإحصائيات التي يعتمد عليها المشروع القائم قديمة وغير محدثة، ولا تعكس الواقع بدقة، مؤكدًا أن ذلك يجعل إقراره غير مناسبًا حاليًا.

وأشار إلى أن تعديلاته تركز على رفع الأجرة تدريجيًا، مع تأجيل المواد المثيرة للجدل إلى مرحلة لاحقة تتيح دراسة شاملة ومشاركة مجتمعية فعّالة.

وتابع قائلاً إنه يعارض تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر، لكنه يدعم ضبط الأجرة لتتماشى مع القيمة السوقية بعد فترة انتقالية لا تقل عن سبع سنوات، مشددًا على ضرورة حماية الاستقرار الاجتماعي للفئات الأقل قدرة.

وأكد أن مناقشة القانون يجب أن تُؤجل حتى يتوفر تحليل دقيق ومحدث عن الوحدات السكنية المؤجرة وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية، مستندًا إلى حسابات أولية تثبت أن البيانات الحالية غير كافية لتشريع عادل.