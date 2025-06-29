متحدث الوزراء يوضح سبب تأخير صدور بيان حكومي بشأن حادث الإقليمي

كتب- حسن مرسي:

قال السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، راقب عن قرب مع الوزراء والجهات المعنية تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن حادث الطريق الدائري الإقليمي، متضمنة الصيانة والتطوير والتعويضات للضحايا.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أضاف الحمصاني أن الحكومة تعمل بسرعة على مستويات متعددة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

وأوضح الحمصاني أن الخطة تشمل إتمام الإصلاحات على الطريق الدائري الإقليمي في مواعيد محددة، مع الالتزام بمعايير الأمان المروري، وفصل حركة الملاكي عن النقل الثقيل في مناطق التطوير، إلى جانب تعزيز دوريات المرور وزيادة الكاميرات والرادارات للحد من المخالفات.

وأشار الحمصاني إلى أن غياب البيان الحكومي لم يكن متعمدًا، بل نتج عن انشغال الجهات الحكومية بالتشاور واتخاذ القرارات المناسبة للحادث، موضحًا أن بيان اليوم حمل تعازي رئيس الوزراء والوزراء، مضيفًا أنه في حال ثبوت أي تقصير، سيُواجه ويتعامل معه وفق إرشادات الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أمر بإجراء كشوف دورية ومفاجئة لفحص تعاطي المخدرات بين سائقي النقل، خاصة على الطرق السريعة، مع تطبيق عقوبات رادعة ضد المخالفين، ودراسة تصعيد العقوبات القانونية لحماية الأرواح.

وتابع الحمصاني أن الدكتور مصطفى مدبولي اتخذ قرارًا بإعفاء أسر الـ19 شهيدة من الحادث من مصروفات التعليم في جميع المراحل بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي، مع تخصيص معاش استثنائي عاجل من وزارة التضامن الاجتماعي تقديرًا لآلامهم.

وأكد أن محافظ المنوفية تلقى تعليمات بتسمية المباني الحكومية والشوارع في قرية كفر السنابسة بأسماء الشهيدات تخليدًا لذكراهن.