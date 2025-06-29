كتب- حسن مرسي:

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو، موضحًا أن صرف الزيادة يكون على معاش شهر يوليو.

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن صرف المعاش بعد غدًا 1 يوليو، حيث يتم وضع الزيادة على المعاش دون طلب أي شيء من أهالينا، موضحا أنه يتم صرف معاشات لحوالي 11.5 مليون مواطن وهم سيستفيدون من هذه الزيادة.

وأشار إلى أن تكلفة الزيادة في المعاشات الـ 15% في العام الواحد تبلغ 70 مليار جنيه، ومن المنتظر صرف المعاشات بالزيادة الجديدة في العام المالى 2025/2026 بحوالى نصف تريليون جنيه معاشات.

وأوضح جمال عوض، أن قانون المعاشات حدد الحد الأقصى للزيادة الدورية كل عام، ووضع ضوابط وهي بنسبة لا تقل عن التضخم ولا تزيد عن 15% ولها حد أقصى حسابي حيث بلغ هذا العام 2175 جنيه.