كامل الوزير: مستعد للمحاسبة بعد حادث الإقليمي.. وهذه توجيهات الرئيس

كتبت- داليا الظنيني:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه رسائل حاسمة عقب حادث الطريق الإقليمي الذي أسفر عن مصرع 18 فتاة والسائق، مؤكدًا أن "لا أحد فوق الحساب".

وأضاف "الوزير" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "TeN" مساء الأحد، "أي شخص أخطأ سيُحاسب، والفيصل سيكون ما تقرره النيابة العامة، وأي متهم سيُدان، أياً كان موقعه، من أقل موظف وحتى أكبر مسؤول، حتى لو كان داخل وزارة النقل التي أترأسها شخصيًا".

وتابع قائلًا: "أنا جاهز للمساءلة ومستعد لتحمّل المسؤولية الكاملة. لن أتهرب، وسأخضع لأي إجراء قانوني يُثبت تقصيرًا من جانبي أو من أي جهة تابعة للوزارة".

وأكد الوزير أن الدولة حريصة على محاسبة المقصرين ومراجعة كافة التفاصيل الفنية والإدارية المرتبطة بالطريق، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

وأكد الفريق كامل الوزير، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة بالطريق الدائري الإقليمي، وفقًا لأعلى المعايير، ومتابعة إجراءات السلامة على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية، باعتبار ذلك جزءا أساسيا من خطة تطوير البنية التحتية في الدولة.