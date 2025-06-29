كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة نفذت تطويرًا شاملًا لشبكة القطارات عقب عدة حوادث، أبرزها حادث الصعيد عام 2002.

خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أضاف موسى أن الدولة استثمرت مليارات لضبط منظومة السكك الحديدية، مع تدشين مشاريع القطارات السريعة، وقطارات ربط البضائع، إلى جانب تطوير الموانئ البحرية وشبكات المترو.

وأوضح مقدم "على مسئوليتي"، أن هناك أجندات تعمل ضد مصر، لكن بفضل الله لن تنجح، مشيرًا إلى أن الحوادث تكشف جوانب تحتاج إلى إصلاح، مع ضمان سير القانون في مجراه.

وأكد أن القانون لن يتجاهل حقوق الفتيات اللواتي كنّ شهيدات في سبيل لقمة العيش، معتبرًا أن الإعلام المعادي يستغل الحوادث لشن حملات تشويه وتشكيك.

وأشار إلى أن الهجمات تستهدف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق كامل الوزير، موضحًا أن ذلك يندرج تحت فكرة "لو حد ناجح في شغله ميكملش.. حتى لو كان الدكتور مصطفى مدبولي أو الفريق كامل الوزير أو باقي أعضاء الحكومة".

وأضاف أن الإعلام المعادي يتجاهل الأزمات العالمية ليسلط الضوء على مصر فقط.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن كل مسئول في البلاد حريص على حماية أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أنهم أقسموا على صون أمن الوطن وسلامة سكانه، رغم محاولات الحاقدين.