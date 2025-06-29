كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية هو خطوة محورية نحو دمج التعليم الفني في المسار الجامعي، وتمكين الطلاب من استكمال دراستهم الأكاديمية بشكل مباشر.

وأوضح بصيلة، في تصريحات لبرنامج " الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يعرض على شاشة "سي بي سي"، أن هناك أكثر من نوع من المعادلة المتاحة حاليًا. فهناك المعادلة التقليدية لخريجي التعليم الفني الراغبين في دخول كليات الهندسة، وهناك معادلات أخرى تتم بالتعاون مع نقابة المهندسين، كما توجد معادلة ثالثة تم اعتمادها مؤخرًا بتوجيه مباشر من دولة رئيس الوزراء.

التعليم الفني لم يعد "دبلومًا" فقط.. بل مسار أكاديمي ومهني متكامل

وأضاف: "الطالب الذي يدرس مجالًا تكنولوجيًا كـ IT أو الميكاترونيات، بات بإمكانه الالتحاق بكليات حاسبات ومعلومات أو هندسة بشكل مباشر دون المرور عبر مكتب التنسيق، بفضل التنسيق المتكامل بين وزارتي التعليم والتعليم العالي".

وأكد بصيلة أن الهدف الأساسي هو إتاحة الفرصة الكاملة لخريجي التعليم الفني ليكونوا فاعلين في سوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن التعليم الفني لم يعد مسارًا محدود الأفق، بل أصبح طريقًا موازٍ ومكافئ للتعليم العام.

الرئيس والحكومة يدعمون الطلاب لمنافسة إقليمية ودولية

واختتم قائلًا: "اليوم نعيد الاعتبار للتعليم الفني في مصر، ونعمل على إلغاء الصورة النمطية التي طالما لازمته. الطالب الفني اليوم أصبح مؤهلًا بلغات أجنبية، ومزودًا بمهارات تقنية حديثة، تجعله منافسًا حقيقيًا في أسواق العمل الدولية".