كتب- حسن مرسي:

رفض المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، مقترحات البعض بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب، مؤكدًا أن الزيادة العددية ليست مقياسًا للأداء البرلماني الفعال.

خلال تصريحاته لبرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال أبو شقة: "الأصل في أي تشريع أن تكون أمام فلسفة للنص والا هيبقى عبث، أي رأي أو تعديل تشريعي يجب أن يستند إلى فلسفة وهدف معين يحقق نتيجة وإلا سيكون "بلا جدوى".

ورداً على مبررات البعض بزيادة عدد السكان أو استيعاب المقر الجديد للعاصمة الإدارية لعدد أكبر من النواب، أو تعزيز الحالة الحزبية، أشار أبو شقة إلى أن هذه المبررات لا ترقى إلى مستوى الفلسفة التشريعية المطلوبة.

وأضاف: "مينفعش مع كل زيادة في السكان أزود عدد أعضاء مجلس، وإلا فإن القول بذلك سيكون بطريقة الدلالة اللزومية"، مشيرًا إلى أن الهند عدد سكانها يتجاوز مليار و400 مليون، وعدد النواب في الهند أقل من مصر".

وشدد وكيل مجلس الشيوخ على أن "البرلمان والأداء البرلماني والتمثيل البرلماني ليست بالكثرة العددية".

وأكد أن "ممكن يون 10 نواب يبدو آراءهم ويؤدي أداءً برلمانيًا، التشريع والرقابة والصياغة فن"، مؤكدًا أن "الحرف بيفرق" في التشريع".

وقال إن المشرع يجب أن يكون ملمًا ليس فقط بالقانون، بل أيضًا بفن الصياغة لضمان أداء برلماني يؤدي دوره المرسوم في الدستور.

وشدد أبو شقة على أن البرلمان ليس بكثر العددية، ولكن بدراية الأعضاء وبالأداء، فتكون أمام النظام الأمثل للبرلمان في مصر".

الطريق إلى البرلمان

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.





