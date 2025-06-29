كتبت- داليا الظنيني:

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، التزامه الكامل بمهامه لخدمة الوطن، مشدداً على أن وزارته لا تهدر المال العام، وتعمل بشفافية تامة في مشروعات تطوير الطرق.

في حوار مع الإعلامي نشأت الديهي خلال تفقده الطريق الدائري الإقليمي، عقب حادث المنوفية، قال الوزير: "إحنا كوزارة النقل أو هيئة الطرق مش بنصرف فلوس في الهواء"، موضحًا أن "الطريق الإقليمي الدائري مكنش موجود من 8 سنين وإنشاؤه تكلف أكثر من 20 مليار جنيه، وتطوير الطريق هيتكلف 50 مليار بأسعار اليوم".

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطرق المحلية، قائلاً: "عندي 27 محافظة تشمل 175 ألف كيلومتر طرق محلية داخلية بنرفع كفاءتها باستمرار".

كما أكد أن هناك 30 ألف كيلومتر طرق طولية بين المحافظات منها 17 ألف كيلومتر طولي من الطرق لم تكن موجودة تم إنشاؤها بشكل كامل.

وفيما يخص الميزانية، أوضح الوزير، أن "المخصص للنقل من الموازنة العامة من 20 إلى 40 مليار جنيه مع إننا نحتاج أكثر من 60 مليار".

ودعا الفريق كامل الوزير، أي مشكك في شفافية العمليات: "هاتوا أكبر استشاري عالمي يراجع ورانا وأنا هدفع مرتبه"، وطالب بمقارنة التكلفة، قائلاً: "روحوا شوفوا الطريق في السعودية بيتكلف كام وإحنا بنكلفه كام".

وأكد، أن "الهيئة الهندسية بتشتغل مع هيئة الطرق وتحت إشرافي شخصيًا"، مشيراً إلى أن "الهيئة الهندسية زيها زي أي شركة زي أوراسكوم وحسن علام والمقاولين"، متسائلاً: "هو أنا هغامر بسمعتي وشغلي عشان أحابي لشركة مقاولات؟".

وحث الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الإعلاميين على ضرورة دراسة المواضيع قبل طرحها، أو الاستعانة بمتخصصين للمناقشة، قائلاً: "ياريت الإعلامي اللي يطرح موضوع يكون دارسه أو يجيب متخصص لطرح ومناقشة".

وفي رسالة قوية حول التزامه بمهامه، قال الفريق كامل الوزير: "فيه ناس بتقول إني مش مؤهل لتولي وزارة النقل.. أنا أتعلمت في الكلية الفنية العسكرية واسألوا عليا دفعتي وأساتذتي"، وتابع: "مش هستقيل ولا هسيبها وأمشي وأنا فيها لحد ما أموت"، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل لخدمة الوطن "حتى لو مش وزير"، و"هفضل أشتغل بروح المواطن".

وبخصوص ضحايا حادث المنوفية، أكد الوزير على التزامه بدعم أسرهم، قائلاً: "هزور أهالي الضحايا واحد واحد في بيته و لو الـ19 أسرة من أسر ضحايا الحادث في حد منهم عايز يشتغل هشغله من بكرة".