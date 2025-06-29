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القاهرة 37 درجة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

05:04 م الأحد 29 يونيو 2025

طقس حار

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(أ ش أ):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3.5 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 38 24

6 أكتوبر 38 23

بنها 37 24

دمنهور 35 24

وادي النطرون 38 23

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 24

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 36 24

طنطا 36 24

دمياط 33 23

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 40 23

السويس 39 23

العريش 34 21

رفح 34 21

رأس سدر 37 23

نخل 38 15

كاترين 32 16

الطور 36 25

طابا 36 22

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 31 22

العلمين 31 21

مطروح 29 22

السلوم 32 23

سيوة 39 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 37 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 36 26

شلاتين 40 27

حلايب 36 28

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 37 28

الفيوم 38 23

بني سويف 38 24

المنيا 39 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 42 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 27

الوادي الجديد 42 21

أبوسمبل 41 23

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