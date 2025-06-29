إعلان

ننشر نص ضوابط العمرة 2026 بعد اعتمادها.. مستند

04:15 م الأحد 29 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    نص ضوابط العمرة 2026 بعد اعتمادها (5)
  • عرض 10 صورة
    نص ضوابط العمرة 2026 بعد اعتمادها (1)
  • عرض 10 صورة
    نص ضوابط العمرة 2026 بعد اعتمادها (6)
  • عرض 10 صورة
    نص ضوابط العمرة 2026 بعد اعتمادها (7)
  • عرض 10 صورة
    نص ضوابط العمرة 2026 بعد اعتمادها (8)
  • عرض 10 صورة
    نص ضوابط العمرة 2026 بعد اعتمادها (9)
  • عرض 10 صورة
    نص ضوابط العمرة 2026 بعد اعتمادها (10)
  • عرض 10 صورة
    نص ضوابط العمرة 2026 بعد اعتمادها (4)
  • عرض 10 صورة
    نص ضوابط العمرة 2026 بعد اعتمادها (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبوبكر:

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، وذلك عقب إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لضمان تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن ضوابط العمرة 2026-1447هـ، تضمنت إلزام كل شركة سياحة راغبة في تنفيذ برامج العمرة بتسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية على الأقل، على أن يكون من بينهم ممثل قانوني واحد، بدلاً من الاكتفاء بمشرفين اثنين فقط كما كان معمولًا به في الموسم الماضي.

وشدد "فتحي"، على أن الضوابط تضمنت ضرورة وجود مشرف أساسي معتمد لكل 50 معتمرًا، ومسجل لدى الوزارة، وذلك بهدف تعزيز جودة الإشراف على المجموعات وضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات أثناء تنفيذ البرامج.

وبحسب الضوابط، تم الزام الشركات السياحية بتقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة، للتأكد من مرافقة المشرفين للمجموعة طوال فترة السفر ذهابًا وعودة.

وحصل "مصراوي"، على نص ضوابط العمرة 2025، كما يلي:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العمرة ضوابط العمرة شريف فتحي وزير السياحة والآثار رحلات العمرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رفع الجلسة العامة للنواب ومعاودة الانعقاد غدا

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

5% علاوة ترقية.. ضوابط ترقية الموظفين والتطبيق من يوليو 2025
موعد زيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام
بالتزامن مع زيارة وزير النقل.. حادث جديد على إقليمي المنوفية
تراجع حتى 25 قرشا.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد