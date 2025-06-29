ننشر نص ضوابط العمرة 2026 بعد اعتمادها.. مستند

كتب- محمد أبوبكر:

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، وذلك عقب إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لضمان تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن ضوابط العمرة 2026-1447هـ، تضمنت إلزام كل شركة سياحة راغبة في تنفيذ برامج العمرة بتسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية على الأقل، على أن يكون من بينهم ممثل قانوني واحد، بدلاً من الاكتفاء بمشرفين اثنين فقط كما كان معمولًا به في الموسم الماضي.

وشدد "فتحي"، على أن الضوابط تضمنت ضرورة وجود مشرف أساسي معتمد لكل 50 معتمرًا، ومسجل لدى الوزارة، وذلك بهدف تعزيز جودة الإشراف على المجموعات وضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات أثناء تنفيذ البرامج.

وبحسب الضوابط، تم الزام الشركات السياحية بتقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة، للتأكد من مرافقة المشرفين للمجموعة طوال فترة السفر ذهابًا وعودة.

وحصل "مصراوي"، على نص ضوابط العمرة 2025، كما يلي: