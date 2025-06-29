صور.. بدء تطوير محل جروبي بميدان طلعت حرب

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، يرافقه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن بدء العمل في تطوير محل جروبي بميدان طلعت حرب، والمبنى المتواجد به في إطار جهود الدولة لإحياء منطقة القاهرة الخديوية، واستعادة العناصر المميزة لها، حيث تسلمت الشركة القائمة على أعمال التنفيذ الموقع، وبدأت العمل بالفعل.

جاء ذلك خلال تفقد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ القاهرة لبدء أعمال التطوير يرافقهما اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور عبد الله الشريف، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد اللواء خالد فودة، أن أعمال رفع الكفاءة ستتم طبقًا لتقرير السلامة الإنشائية لعمارة جروبي المكونة من بدروم وأرضي، وأول، وأربعة أدوار متكررة، والتي أعدها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال لعودة جروبي للعمل في أقرب وقت ممكن.

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة على دعم الجهود الرامية لاستعادة "جروبي" كجزء من ذاكرة العاصمة في منطقة القاهرة الخديوية.

مقهى جروبي يعد أحد أشهر وأعرق الأماكن في القاهرة الخديوية ويقع بميدان طلعت حرب، وأسسه جاكومو جروبي وهو سويسري جاء إلى مصر في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وأقام مع ابنه مطعمين ومتجرين لبيع الحلوى يحملان اسمه في وسط القاهرة، أحدهما بميدان طلعت حرب (سليمان باشا سابقًا)، والآخر بشارع عدلي، وقد تضاعف النجاح بعد أن افتتح محلين أصغر وأكثر بساطة يقدم فيهما الشطائر والحلوى والمشروبات وقوفًا على الطريقة الأمريكية، كما لم يكتفِ جاكومو بالمحلاّت الأربعة فكان يعمل على توصيل طلبات خارجية مثل إقامة الولائم في بيوت الوزراء والوجهاء في ذلك العهد.

وارتبط المصريون بـ"جروبي" كأحد العلامات المميزة لمنطقة وسط المدينة، كما شهد تصوير عدد من الأفلام والمسلسلات به.

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