كتب- حسن مرسي:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إنه لا أحد فوق الحساب، مؤكدًا أن الذي أخطأ ستتم محاسبته.

وأضاف الوزير، خلال تصريحاته مع الإعلامي نشأت الديهي، اليوم الأحد، خلال توجهه لتفقد مكان حادث الطريق الإقليمي المأساوي بمحافظة المنوفية، الذي أودى بحياة 18 فتاةً وسائقًا، أنه سافر مساء الخميس إلى تركيا؛ لكنه قطع زيارته أمس فور علمه بحادث الطريق الإقليمي المأساوي بمحافظة المنوفية، الذي أودى بحياة 18 شخصًا، موضحًا أن مؤتمرًا سيُعقد برئاسة رئيس الوزراء وبمشاركة كل المؤسسات المعنية؛ لإطلاع الرأي العام على تفاصيل الحادث.

وأشار الوزير إلى أن الطريق الإقليمي يخضع حاليًّا لعمليات تطوير، مشددًا على عدم رغبته في تكرار مثل تلك الحوادث.

وأكد وزير النقل أنه "لو التزم الجميع بالآداب والسلوكيات والقوانين المرورية؛ لما شهدنا حوادث بهذا القدر من الفداحة"، مضيفًا: "عشان تكسب 100 متر، تعدي بالاتجاه المعاكس وتلبس في العربيات وش في وش؟!".

وتابع الوزير: "حافظوا على أنفسكم، كان ممكن سائق العربية النقل لو صدم عربية مثلها يموت؛ لكن لأنه صدم ميكروباص وش في وش، مات 19 شخصًا.. فكروا في أهاليكم اللي منتظرينكم في البيوت، امشوا ببطء؛ حتى لو استغرق الأمر وقتًا أطول".

وأكد وزير النقل أن الوزارة، بالتعاون مع هيئة الطرق والمرور وشركات التنفيذ، مستمرة في تطوير الطريق الذي طالما نادى الجميع بتحسينه ورفع كفاءته، مؤكدًا التزامها بتأمين مستخدمي الطريق وأرواحهم، معتبرًا الضحايا أهالينا وبناتنا الذين رحلوا في الحادث.

وأوضح الفريق كامل الوزير أن الوزارة تتحمل مسؤوليتها عن حادث الطريق الإقليمي دون أن تتهرب، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون هدوء الوضع لزيارة أُسر الضحايا والوقوف إلى جانبهم.

وأضاف وزير النقل أنه تم التنسيق مع وزير الداخلية؛ لإقامة كمائن عشوائية لسحب عينات من السائقين للتحقق من تعاطي المخدرات.

وقال الوزير إن الرئيس السيسي وجَّه بوضع خطة زمنية عاجلة لرفع كفاءة الطرق، موضحًا أن تطوير الطريق الإقليمي يتطلب استثمار 50 مليار جنيه.

وأضاف الوزير أنه يدعو أي إعلامي يهاجمه إلى جلب استشاري لمراجعة التكلفة، مؤكدًا أن هناك تمويلًا متاحًا يتم توفيره من الكارتات على الطريق، مشيرًا إلى أنه لم يسافر إلى بلغاريا وتركيا للفسحة؛ بل شارك في أهم مؤتمر للنقل المستدام ولديه لقاءات مع وزراء النقل في أوروبا، لبحث الموانئ الجافة واللوجستية، وقطع زيارته فور علمه بالحادث.

وأشار الوزير إلى أن السيارة النقل المتسببة في الحادث مملوكة لمواطن من السنبلاوين، وكان سائقها دون رخصة، مع تحليل إيجابي للمخدرات، مضيفًا: "مش هنسيب صاحب العربية وهنرجع عليه بالتعويض".