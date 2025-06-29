كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الهيئة وشركة إيفا فارما؛ لتعزيز التعاون بين الجانبين، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقيا Africa Health ExCon».

وقع على البروتوكول كلاً من الدكتورة رضوى الإمام، مدير إدارة التوعية والمبادرات بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد عليوة، مدير العلاقات العامة بشركة إيفا فارما.

بموجب بروتوكول التعاون، سيتم تنفيذ حملات توعية مشتركة باستخدام الموارد البشرية والتكنولوجية للطرفين، بما في ذلك توفير خبراء من مقدمي الخدمة للمشاركة في التثقيف الصحي وتنظيم أنشطة داخل منشآت الهيئة.

كما سيتم التعاون في تنظيم القوافل الطبية، ودعم الفعاليات الصحية الكبرى مثل اليوم العالمي للسكري، فضلاً عن المشاركة في مبادرة «إحساسك نعمة» للتوعية بمضاعفات السكري.

ويشمل البروتوكول أيضًا الدعم في نشر الفعاليات العلمية وتنظيم ورش عمل لتدريب ورفع كفاءة الكوادر العاملة في الهيئة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية.

من جهتها، قالت الدكتورة رضوى إمام، مدير إدارة التوعية والمبادرات بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن التعاون مع «إيفا» يأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز التوعية الصحية وتحسين مستوى الوعي الطبي لدى المواطنين، وشباب الأطباء، ضمن حرص قيادة الهيئة على التعليم الطبي المستمر، وتعريف الأطباء بكل ما هو جديد، ما ينعكس إيجابيًا على صحة ومعيشة المواطنين.

وأضافت إمام، في تصريحات صحفية اليوم، أن «الهيئة» ستنفذ حملات توعية مشتركة استمرارًا للتعاون الناجح بين الجانبين، مؤكدة انفتاح الهيئة العامة للرعاية الصحية على التعاون مع القطاع الخاص الوطني الجاد.

وأكد الدكتور أحمد عليوة، مدير العلاقات العامة بشركة إيفا فارما، حرص «الشركة» على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وفي القلب منها الهيئة العامة للرعاية الصحية لدعم المرضى، والتوعية بالأمراض المختلفة وكيفية تحسين حياة المرضى، وتقليل أية مضاعفات قد تنجم على الأمراض، وذلك بموجب المسئولية المجتمعية لكيان صناعي كبير مثل شركة إيفا فارما، والتي تعمل في أكثر من 60 دولة حول العالم، وتُعتبر من أسرع شركات الرعاية الصحية نموًا في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح أن التعاون بين الجانبين يشمل تنفيذ حملات توعوية مشتركة بين الجانبين بالاستعانة بالقدرات البشرية والمادية والتكنولوجية المتوفرة لهما، وتوفير خبراء ومتخصصين من مقدمي الخدمة الصحية للمساهمة في تنفيذ الحملات التوعوية للمرضى، وتسهيل تنفيذ الأنشطة التوعوية والتثقيفية داخل منشآت الهيئة بالمحافظات المستهدفة.

وأضاف «عليوة»، أن التعاون بين الجانبين سيشمل التعاون مع الشركة في تنفيذ قوافل طبية لخدمة المرضى في نطاق مسئولية الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي تستفيد من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

اقرأ أيضًا:

شديد الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

حافز 600%.. ننشر النص الكامل لتعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة بشأن فيضان النيل الأزرق