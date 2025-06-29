كشف مخدرات وفصل حركة السير.. إجراءات حكومية بعد حادث الدائري الإقليمي

كتب- محمد نصار:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المسؤولين المعنيين، بإنهاء مختلف الإصلاحات وأعمال الصيانة بالطريق الدائري الإقليمي في مواعيد محددة، والالتزام بها، مع ضرورة تطبيق كل قواعد وإجراءات الأمن والسلامة في أثناء التنفيذ.

كما وجه، وفق بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، بضرورة الفصل بين حركة وسير السيارات "الملاكي" وسيارات "النقل" في المناطق التي تشهد أعمال الصيانة والتطوير.

وشدد رئيس الوزراء، على تكثيف دوريات المرور، وزيادة أعداد الرادارات وكاميرات المراقبة، لضمان الالتزام بالقواعد والتعليمات المرورية، وضبط أي مخالفة من مخالفات سائقي النقل وغيرهم.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، الجهات المعنية بالالتزام بإجراء الكشف عن تعاطي المواد المخدرة لكل سائقي النقل بصورة دورية، وفي مدد زمنية متقاربة، وبصورة مفاجئة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تعاطيه، مع دراسة تغليظ العقوبات في هذا الشأن.

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