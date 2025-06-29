كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن الحكومة، الأحد، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تابع مع الوزراء والمسئولين المعنيين، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تعويضات حادث الطريق الدائرى الإقليمي، وما يتعلق بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالطريق، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة.

وكلف رئيس الوزراء، المسئولين المعنيين، بإنهاء مختلف الإصلاحات وأعمال الصيانة بالطريق الدائري الإقليمي في مواعيد محددة، والالتزام بها، مع ضرورة تطبيق كل قواعد وإجراءات الأمن والسلامة في أثناء التنفيذ.

كما شدد على ضرورة الفصل بين حركة وسير السيارات "الملاكي" وسيارات "النقل" في المناطق التي تشهد أعمال الصيانة والتطوير، وكذا تكثيف دوريات المرور، وزيادة أعداد الرادارات وكاميرات المراقبة، لضمان الالتزام بالقواعد والتعليمات المرورية، وضبط أي مخالفة من مخالفات سائقي النقل وغيرهم.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، الجهات المعنية بالالتزام بإجراء الكشف عن تعاطي المواد المخدرة لكل سائقي النقل بصورة دورية، وفي مدد زمنية متقاربة، وبصورة مفاجئة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تعاطيه، مع دراسة تغليظ العقوبات في هذا الشأن.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ19 شهيدة، اللائي فقدن حياتهن جراء هذا الحادث الأليم، كما وجه وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف معاش استثنائي لهذه الأسر المكلومة.

وكلف رئيس الوزراء، محافظ المنوفية، بإطلاق أسماء الشهيدات الـ19 على المباني الحكومية والشوارع بقرية "كفر السنابسة" تخليدًا لذكراهن.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن كلمات العزاء والرثاء لا تفي هذا المصاب الجلل الذي حدث منذ يومين، وأنه ومجلس الوزراء، يأسفون جميعا لهذا الحادث الذي آلم المصريين كافة، فالمُصاب مُصابنا معًا.

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