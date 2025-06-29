شباب النواب: 30 يونيو حافظت على الهوية ومنحت الشباب عصراً ذهبياً

كتب - نشأت علي:

أكد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث أعادت للشعب المصري إرادته، وصانت هويته الوطنية، ومنحت الشباب المصري اهتمامًا غير مسبوق.

ووجّه حسين، في بيان صحفي، التهنئة إلى الشعب المصري ومؤسساته الوطنية والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى الثورة، مشيدًا بتضحيات شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين واجهوا الإرهاب دفاعًا عن الوطن، وساهموا في حماية الدولة واستقرارها.

وأشار رئيس لجنة الشباب إلى أن المصريين، الذين خرجوا بالملايين رفضًا لحكم جماعة الإخوان، سيواصلون دعمهم الكامل للرئيس السيسي، وثقتهم المطلقة في قيادته وسياساته داخليًا وخارجيًا، لمواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف أن الرئيس السيسي تحمّل المسؤولية في لحظة تاريخية دقيقة، ونجح في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والطاقة، إلى جانب مواجهة الإرهاب بشجاعة حتى تحقق الأمن والاستقرار.

وشدد حسين على أن الشباب المصري يعيش اليوم عصره الذهبي، بفضل دعم القيادة السياسية التي أتاحت لهم الفرصة للمشاركة في العمل التنفيذي، وتولي مناصب مؤثرة في مختلف قطاعات الدولة، إيمانًا بدورهم المحوري في بناء المستقبل.

واختتم رئيس لجنة الشباب تصريحه بالتأكيد على أن الرياضة حظيت باهتمام خاص من الرئيس السيسي، الذي أكد مرارًا أن "الرياضة أمن قومي"، ما أسهم في الطفرة التي شهدها القطاع من حيث البنية التحتية، واستضافة البطولات العالمية، وتحقيق إنجازات دولية تُعيد لمصر ريادتها الرياضية إقليميًا وعالميًا.