قائمة أسعار.. مواعيد قطارات المصيف "القاهرة - مرسى مطروح"

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء تشغيل عدد من القطارات المكيفة وقطارات النوم على خط القاهرة - مرسى مطروح والعكس، اعتبارًا من 14 يونيو 2025، لتيسير حركة السفر إلى المدن الساحلية خلال موسم الصيف.

مواعيد قطارات المصيف:

اعتبارًا من السبت 14 يونيو 2025

- تشغيل القطار رقم 1933/1934 (درجة ثالثة مكيفة) يوميًا - يتحرك من محطة القاهرة الساعة 23:10 مساءً، ويصل إلى مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحًا.

اعتبارًا من الأحد 15 يونيو 2025

- تشغيل القطار رقم 1935/1936 (درجة ثالثة مكيفة) يوميًا - يغادر من مرسى مطروح الساعة 13:45 ظهرًا، ويصل إلى القاهرة الساعة 20:55 مساءً.

اعتبارًا من السبت 21 يونيو 2025

- تشغيل القطار رقم 773/772 (نوم + ثانية إسباني مكيفة) أيام السبت والإثنين والأربعاء - التحرك من القاهرة الساعة 22:05 مساءً، والوصول إلى مرسى مطروح الساعة 05:40 صباحًا.

اعتبارًا من الأحد 22 يونيو 2025

- تشغيل القطار رقم 775/774 (نوم + ثانية إسباني مكيفة) أيام الأحد والثلاثاء والخميس - يغادر من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءً، ويصل إلى القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.

اعتبارًا من الأحد 22 يونيو 2025

- تشغيل القطار رقم 773/772 (أولى + ثانية إسباني مكيفة) أيام الأحد والثلاثاء والخميس - بنفس مواعيد التحرك والوصول المشار إليها أعلاه.

اعتبارًا من الإثنين 23 يونيو 2025

- تشغيل القطار رقم 775/774 (أولى + ثانية إسباني مكيفة) أيام الإثنين والأربعاء والجمعة - الانطلاق من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءً، والوصول إلى القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.

أسعار تذاكر قطارات القاهرة مطروح

جاءت قائمة أسعار قطارات المصيف على خط القاهرة مطروح وذلك لجميع الفئات للمصريين والعرب، على النحو التالي: