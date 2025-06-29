تحرك عاجل بشأن واقعة "طفل البلكونة" المعتدى عليه بالعاشر من رمضان

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس تدخّل فور نشر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة قيام أحد الأشخاص بالتعدّي بالضرب المبرح على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، في بلكونة أحد العقارات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث تم إبلاغ مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب النائب العام.

وأوضحت السنباطي في بيان اليوم، أنه فور رصد الواقعة وإبلاغ النيابة العامة، تم ضبط الشخص المعتدي، وتبيّن أنه والد الطفل، مؤكدة أن سوء معاملة الطفل بهذا الشكل مرفوض تمامًا من كافة الديانات السماوية.

وناشدت الآباء والأمهات بضرورة اتباع أساليب التربية الإيجابية التي تخلق بيئة آمنة للأطفال، بديلًا عن استخدام العنف في التربية، والذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب وخيمة على الأطفال، داعية الأهالي والأسر إلى التواصل مع خط نجدة الطفل (16000) لاستشارة المختصين في أساليب التربية الإيجابية.

بدوره، قال الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه تم ندب أخصائي اجتماعي من خط نجدة الطفل لحضور التحقيقات مع الطفل، وإعداد تقرير بالتوصية المناسبة لحالته، بما يراعي مصلحته الفضلى، وتسليمه إلى عائل مؤتمن لرعايته، لافتًا إلى أنه سيتم متابعة حالة الطفل أولًا بأول، مع تقديم الدعم النفسي له والإرشاد الأسري لوالديه.

أكد عبد الرازق أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي تقوم بمتابعة كافة الوقائع التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإعداد تقارير بشأنها للتدخل العاجل والفوري، مناشدًا المواطنين بسرعة الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع عبر آليات الإبلاغ الرسمية، وهي خط نجدة الطفل (16000) الذي يعمل على مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق "واتساب" على الرقم: 01102121600.

ومن جانبه، أشار صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أن هذه الواقعة تمثّل انتهاكًا لحقوق وكرامة الطفل، لما تنطوي عليه من إساءة، وذلك طبقًا لنص المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وكذلك حكم المادة (80) من الدستور، فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.