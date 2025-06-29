كتب- نشأت علي:

انتقد النائب عبد المنعم إمام، قيام الحكومة بتفجير العديد من الأزمات؛ مثل حادث المنوفية، وتعديل القيمة المضافة، وآخرها مشروع قانون التعليم الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب اليوم الأحد.

وقال إمام، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: إن قانون التعليم يمنح لوزير التربية والتعليم العديد من الصلاحيات؛ منها صلاحية إنشاء نظم وبرامج جديدة للتعليم دون الرجوع لأحد، مستنكرًا قيام الحكومة بإرسال مشروعات قوانين إلى مجلس النواب في نهاية دور الانعقاد، وهذه القوانين تفجر العديد من الأزمات، مطالبًا بضرورة توقف الحكومة عن إثارة الأزمات.

وانتقد النائب عدم عرض الحكومة مشروع قانون القيمة المضافة على المجلس الأعلى للضرائب، قائلًا: "مش عارف احنا بنطلع قدام ولا بنرجع لورا.. الوزير جايب لنا قانون يمس 5 أو 6 قطاعات خلال يوم، مع إنه كان قايل إنه أي ضرائب هناقشها مع مجتمع الأعمال الأول قبل تطبيقها".

وتساءل النائب: "فين المجلس الأعلى للضرائب؟ أي ضرائب بتعمل أزمة في مجتمع الأعمال.. ليه الحكومة بتفجر أزمات كل شوية.. امبارح المنوفية والنهارده زيادة في الضرائب وقانون يعطي لوزير التعليم إنه يعمل ثانوية عامة موازية".

وشدد النائب عبد المنعم إمام: ما يحدث إنذار للحكومة؛ يجب أن يتوقف أو أن ترحل كلها.

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: "أقدر حماس النائب عبد المنعم، وأحترم كل الآراء، وأثمن شجاعة البرلمان التشريعية؛ لكن أؤكد أن هذا قدرنا ونحن نبني دولة، ويجب أن تكون لدينا شجاعة المواجهة، والحكومة مش هتشتغل لوحدها، وإنما هتشتغل مع البرلمان والأجهزة الرقابية والقيادة السياسية والمجتمع.. بناء الدولة يحتاج إلى تضحيات.. وحادث المنوفية حدث، وواجهنا بكل شجاعة، ولا تهاون على أي تقصير".

وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "يا سيادة النائب؛ قانون التعليم ما زال موجودًا في اللجنة، ويمكنك المشاركة وإبداء رأيك".

وعقَّب أحمد كجوك، وزير المالية، قائلاً: "أحترم النائب ومداخلاته القيمة؛ لكن ما نقوم به مطالب لمجتمع الأعمال، لنجنب كل الأطراف أي نوع من المشكلات على الأرض، ونحن جاهزون لتواصل وشرح جيد لهذه البنود، وتطبيقها بشكل سليم".