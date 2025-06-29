كتب- نشأت علي:

علَّق النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على حادث الطريق الدائري الإقليمي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، معلنًا تقدمه باسم النواب إلى جميع أهالي الضحايا بخالص التعازي.

وقال القصبي: صحيح هناك خطأ ولا بد من المراجعة والمحاسبة؛ ولكن يظل الحق حقًّا بأننا انطلقنا في نقلة نوعية في التصنيف الدولي لجودة الطرق، وما أود تسجيله أن هذا المجلس هو المجلس الذي باشر مهامه الدستورية والتشريعية وتصدى لملفات عديدة، لم يجرؤ مجلس على فتحها.

وأضاف رئيس الأغلبية البرلمانية: أتحفظ على عبارة أن هناك أحدًا فوق القانون، فالمجلس يملك ممارسة السلطة التشريعية، ولدينا سلطاتنا التي يمكن أن نمارسها في أي وقت من الأوقات.

استدعاء وزير النقل

وطالب النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، باستدعاء الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل والصناعة، للمثول أمام الجلسة العامة غدًا؛ بعد حادث الطريق الإقليمي.

وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: الحادث جلل، ويجب محاسبة المخطئ، مشددًا على ضرورة استدعاء وزير النقل، والمسؤول عن الطرق في الوزارة إلى المجلس؛ لتوضيح أسباب ما حدث في الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.