رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل يومًا فارقًا في تاريخ مصر والمنطقة العربية والعالم.

وقال عبد الرازق في نص البرقية: "يشرفني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو 2013، التي مثلت نقطة تحول في حياة الشعب المصري، واستعادة الدولة لهويتها واستقرارها".

وأضاف: "في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، أدعو الله أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم ويحفظ مصر وشعبها، ويحقق تحت قيادتكم الحكيمة طموحات المصريين نحو مستقبل أكثر إشراقًا".

وختم البرقية متمنيًا للرئيس دوام التوفيق، ومؤكدًا اعتزاز مجلس الشيوخ بدوره الوطني في دعم جهود الدولة نحو التنمية والاستقرار.

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