البرلمان يحيل تعديلات قانون التعليم إلى اللجنة المختصة.. تفاصيل

كتب- نشأت علي:

أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد الموافق 29 يونيو، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.

وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اللجنة بسرعة بدء مناقشة مشروع القانون بصورة متأنية ومستفيضة، مشددًا على أهمية حضور الوزير المختص جميع الاجتماعات، وضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول النصوص المقترحة، حتى يخرج القانون في صورته النهائية متوافقًا مع الأهداف والفلسفة التي بُني عليها.

أبرز ملامح مشروع تعديل قانون التعليم

مد التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي القائم على ثلاث سنوات، تنفيذًا للمادة (19) من الدستور.

النص على اعتبار التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، تطبيقًا للمادة (24) من الدستور.

تطوير منظومة التعليم الفني:

استبدال نظام "الثانوي الفني العام" بـ"الثانوي الفني والتقني التكنولوجي" لمدة ثلاث سنوات.

استبدال "التعليم الفني المتقدم" بـ"التعليم التكنولوجي المتقدم" لمدة خمس سنوات.

استحداث "نظام التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، لإعداد فئة مهنية غير مؤهلة للتعليم الجامعي.

استمرار المعلمين حتى نهاية العام الدراسي في حال بلوغ سن التقاعد خلاله.

استحداث نظم دراسية بديلة تعادل الثانوية العامة أو الفنية (مثل نظام البكالوريا)، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مقابل رسم لا يتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه للمادة في حالة الإعادة، مع إمكانية مضاعفة هذه الرسوم وفق ضوابط السلطة التنفيذية.

تنظيم إعادة الدراسة والامتحانات في مرحلة التعليم الثانوي في حالة الرسوب، مقابل رسوم تتراوح من 200 إلى 2000 جنيه، حسب عدد المواد والمحاولات.

تحديد رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يتجاوز 1000 جنيه سنويًا، ورسوم إعادة الامتحان بحد أقصى 500 جنيه للمادة، مع إمكانية مضاعفتها في حالات خاصة.

رسوم تقييم الأداء بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي لا تتجاوز 200 جنيه، وفق قرار يصدر عن وزير التربية والتعليم.

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