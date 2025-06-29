نائب يطالب باستدعاء وزير النقل بعد حادث المنوفية: يجب محاسبة المسؤول

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، باستدعاء الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، للمثول أمام الجلسة العامة للمجلس، وذلك على خلفية حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وقال "بدراوي"، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، إن الحادث جلل ولا يمكن المرور عليه مرور الكرام، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن التقصير، واستدعاء وزير النقل، وكذلك المسؤولين المعنيين في الوزارة، لتقديم توضيحات وافية حول أسباب الحادث، وما اتُّخذ من إجراءات لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث على الطرق المصرية.

وأكد النائب أن استكمال مشروعات الطرق وضمان جاهزيتها للاستخدام الآمن أمر لا يحتمل التأجيل، حفاظًا على أرواح المواطنين.

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