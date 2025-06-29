نزيف الأرواح.. طلب إحاطة ضد وزير النقل بسبب "طرق الموت"

كتب- نشأت علي:

تقدّمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بشأن التأخر في استكمال بعض مشروعات الطرق، وهو ما يؤدي إلى إهدار أرواح المواطنين نتيجة عدم تسليم الطرق أو تطويرها وتحديد السرعات الآمنة عليها، قبل التوسع في إنشاء طرق جديدة.

وأوضحت النائبة، في طلبها، أن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل حاسم بات يعرّض المواطنين للخطر، لا سيما بسبب مشاركة سيارات النقل الثقيل مع السيارات الملاكي على طرق غير مؤهلة، فضلًا عن سير المركبات في الاتجاهين على مسار واحد، مما يفاقم من حوادث التصادم.

وفي هذا السياق، أشارت "متى"، إلى الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الإقليمي باتجاه محافظة المنوفية، والذي راح ضحيته 19 فتاة من أبناء قرية السنابسة، كنّ يعملن من أجل لقمة العيش، واصفة الطريق بـ"طريق الموت" الذي يجسد الخطر اليومي الذي يهدد أرواح الأبرياء.

وطالبت النائبة بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، ومناقشته على وجه السرعة، بهدف الوصول إلى حلول عاجلة وفعالة للحد من هذه الحوادث، وإنقاذ حياة المواطنين.

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