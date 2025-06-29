رئيس النواب يدعو لجنة النقل لإعداد تقرير بشأن حادث الطريق الإقليمي

كتب- نشأت علي:

دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، إلى الاستمرار في عقد الاجتماعات فى الأيام المقبلة، لبحث دراسة أسباب الحادث الأليم، الذي راح ضحيته 19 فتاة من محافظة المنوفية وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، والتى شهدت إلقاء عدد من النواب بيانات عاجلة بشأن حادث الطريق الدائرى الإقليمي.

وأودى حادث تصادم مروّع بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص على الطريق الإقليمي بالمنوفية، بحياة 19 فتاة وإصابة 3 أخريات.

الضحايا جميعهن فتيات مراهقات، تتراوح أعمارهن بين 14 و23 عاماً، يعملن بـ"اليومية" في إحدى مزارع العنب، ومنهن مَن كانت العائل الوحيد لأسرتها.