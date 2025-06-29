وزير الكهرباء يزور هواوي بالصين لبحث التعاون في الطاقة الرقمية

كتب - محمد صلاح:

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة ميدانية إلى مقر مجموعة هواوي العالمية للطاقة الرقمية والطاقة المتجددة بمدينة شنغهاي، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة المتجددة والتحول الطاقي بالصين.

وبحث الوزير خلال الزيارة مع قيادات الشركة، وعلى رأسهم "جو جيانجون" رئيس مجلس الإدارة، و"دافيد سون" نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة، سبل التعاون في مجالات التحول الرقمي، وتحديث شبكات الكهرباء، وأنظمة التحكم، وتكنولوجيا تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، بالإضافة إلى فرص نقل وتوطين الصناعات المرتبطة بها داخل مصر.

وشملت الزيارة جولة داخل مقر الشركة، استعرض خلالها مسؤولو هواوي أحدث تقنياتها في التحكم بمحطات الطاقة الشمسية، وربط مكونات الشبكة الكهربائية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير الشبكات الذكية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء، وتقليل الفقد، وخفض استهلاك الوقود.

وناقش الجانبان إمكانية إنشاء مراكز خدمة وإنتاج إقليمية في مصر، وتوسيع مجالات التعاون بما يدعم خطة الدولة للتحول الرقمي، ويعزز الاعتماد على الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء منفتح على عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية، وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها مصر في مجالات الطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء، والمدن الذكية، بدعم من بنية تحتية متطورة وتشريعات محفزة.