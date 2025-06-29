كتب- محمد عمارة:

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إنه يتوجه الآن إلى الطريق الدائري الإقليمي (نطاق محافظة المنوفية) لتفقد حالة الطريق على أرض الواقع.

وأضاف الوزير لمصراوي، صباح الأحد: أنا رايح دلوقتي أشوف الطريق، وقطعت زيارتي لتركيا بعد الحادث، وهقدم العزاء لأسر الضحايا ولادنا لإنهم أهلنا- أنا عزيتهم امبارح كمان-، وإن شاء الله هنعمل كل حاجة كويسة لبلدنا، وفق توجيه القيادة السياسية.

كان الفريق كامل الوزير، قد قرر قطع زيارته الرسمية إلى تركيا، على أن يعود إلى القاهرة فجر اليوم؛ لمتابعة الموقف عن قرب، وبدء جولة ميدانية لتفقد الطريق الدائري الإقليمي.

ويعتزم الوزير، حسب تصريحات تليفزيونية، إطلاق خطة مكثفة للتحرك على جميع الاتجاهات، تشمل إعادة تنظيم وتأهيل مناطق عبور المواطنين، خصوصًا الأطفال، ومنع إلقاء الحجارة أو المرور العشوائي من فوق خطوط السكك الحديدية في مناطق غير مخصصة لذلك، والفترة المقبلة ستشهد عملًا مكثفًا في جميع الاتجاهات، وسيتم تأهيل كل سائقي المركبات.

وشدد كامل الوزير على أهمية استكمال التنسيق المشترك بين وزارة النقل ومؤسسات الدولة، بما في ذلك الأزهر والكنيسة، لتفعيل حملات توعية مجتمعية تستهدف تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن لوسائل النقل، والحد من السلوكيات العشوائية التي تهدّد الأرواح.

وأسفر الحادث عن وفاة 18 فتاة وسائق، بالإضافة إلى إصابة عدة ركاب بجروح متفاوتة الشدة جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وفق ما أعلنته الجهات المختصة، وسط حالة حزن بين أهالي الضحايا .