باستثناء المدارس.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلاً من يوم الاثنين 30 يونيو 2025.

وتسري الإجازة على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام.

ويُستثنى من القرار استمرار عقد الامتحانات في مواعيدها المقررة، وفقًا لقرارات الجهات المختصة.

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