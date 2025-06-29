كتب - أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ22 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 21 - 27 يونيو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 57 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، وتم تسجيل 5 منشآت بعموم الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 36 زيارة، وأصدرت الإدارة 782 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 562 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة، طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، 3150 رسالة بنحو 133 ألف طن، لعدد 1115 شركة مصدرة. وقد شملت تلك الصادرات ما يقرب من 620 صنفًا من الخضراوات والفواكه، والدقيق، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بواقع 10 آلاف طن، يليها البصل بنحو 6 آلاف طن، ثم خضراوات مشكلة مجمدة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 50 صنفًا بنحو 35 ألف طن.

في حين تصدر العنب الطازج والفراولة قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 13 ألف طن لكل منهما، ثم الموالح بواقع 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 30 صنفًا بنحو 35 ألف طن.

ومثلت السعودية، والسودان، وتركيا، وأمريكا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي، من إجمالي 191 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 555 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ510 رسائل، ثم ميناء دمياط بإجمالي 407 رسائل.

إصدار 600 شهادة صحية للتصدير

وقد شهد الأسبوع الماضي إصدار 600 شهادة صحية للتصدير، وذلك في إطار تطبيق الآلية الجديدة التي بدأ العمل بها مع مطلع عام 2025، حيث تولت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1666 رسالة، بإجمالي كمية تُقدَّر بـ213 ألف طن، مستوردة من قِبَل 800 شركة. وتنوعت الأصناف الواردة وشملت القمح، الزيوت المتنوعة، وفول الصويا، وتصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي من بين 70 دولة، تلتها كل من أمريكا، وروسيا، وإندونيسيا.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بعدد 580 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـ356 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ237 رسالة.

كما تم الإفراج عن 871 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 355 رسالة. وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 62 رسالة. وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لـ57 مستوردًا خلال نفس الفترة.

وواصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم حركة تداول الأغذية، حيث تم تسجيل 69 منتجًا غذائيًا، وفحص 350 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 16 شهادة بيع حر. كما نفذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت عددًا من الشركات والمنشآت العاملة في هذا القطاع.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة، التابعة لإدارة السلع الإستراتيجية، بمتابعة ميدانية في محافظتي البحيرة والإسكندرية للوقوف على سير عمل لجان استلام القمح المحلي، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجهها. كما تم المرور من قِبَل مديري فروع محافظات الشرقية، وقنا، وأسيوط على مواقع تخزين القمح، للتأكد من انسيابية عمليات الاستلام والتخزين، مع المتابعة المستمرة لحل أية مشكلات بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التموين وكافة الجهات المعنية داخل كل محافظة.

"سلامة الغذاء" تستقبل 94 شكوى.. ماذا فعلت؟

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عدد 94 شكوى من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة، شملت البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (مجلس الوزراء)، وجهاز حماية المستهلك، إضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، وقد تم الانتهاء من معالجة 57 شكوى، بينما يجري فحص 37 شكوى أخرى.

وفي إطار الاستجابة الفورية لهذه الشكاوى، نفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية على 236 منشأة غذائية في محافظات: الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، الأقصر، الإسماعيلية، البحر الأحمر، مرسى مطروح، وبورسعيد، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند رصد أي ملاحظات تتعلق باشتراطات سلامة الغذاء.

وأهابت الهيئة، بالمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط:

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx،

أو عبر الخط الساخن 16528،

كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتساب)،

أو من خلال البريد الإلكتروني: consumer.complain@nfsa.gov.eg،

وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 28 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، بهدف التحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء. وشملت الحملات محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، سوهاج، مرسى مطروح، الشرقية، أسوان، البحر الأحمر، الأقصر، المنوفية، القليوبية، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، والمنصورة.

وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 10 فروع جديدة، ليصل إجمالي العدد إلى 2137 فرعًا لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء لعدد 55 سلسلة تجارية.

وفي إطار دورها الرقابي والتوعوي، تكثف الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها التفتيشية على المنشآت والسلاسل الغذائية في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، حيث تم تنفيذ 11 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية بالمنطقة، وذلك لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المستهلكين.

هذا، وتشمل الحملات المرور على المطاعم، والمقاهي، والسوبر ماركت، والوحدات المتنقلة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وطرق التداول السليم للأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع المنشآت الغذائية، نفّذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملات تفتيشية ميدانية استهدفت عددًا من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، شملت: القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، البحر الأحمر، ودمياط، وأسفرت تلك الحملات عن تسجيل مخازن جديدة، ليرتفع بذلك الإجمالي الكلي لعدد المنشآت التخزينية المسجلة لدى الهيئة إلى 1383 مخزنًا، في مؤشر واضح على تنامي التزام المنشآت باشتراطات سلامة الغذاء.

وتأتي هذه التحركات الرقابية بالتوازي مع بدء تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بإجراءات الإفراج تحت التحفظ مع مطلع عام 2025، والتي تشترط تسجيل كافة المنشآت الغذائية لدى الهيئة، لضمان إحكام الرقابة المسبقة وتسريع إجراءات الإفراج.

وقد شهدت الفترة الماضية تسجيل 19 منشأة (مخازن، مصانع، سلع استراتيجية، محطات ومراكز تعبئة، مواد ملامسة)، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت الغذائية المدرجة في سجلات الهيئة إلى 1847 منشأة.

كما واصلت الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية، من خلال إصدار عدد كبير من الموافقات لنقل وتخزين الرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب اتخاذ إجراءات التحفّظ اللازمة على الرسائل غير المستوفاة لاشتراطات السلامة، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، نفّذت الهيئة عددًا من الحملات الرقابية (9 حملات) على المحالب ومراكز تجميع الألبان بعدد من المحافظات ذات الكثافة الإنتاجية، شملت بني سويف، الفيوم، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، والغربية، وذلك للتأكد من مدى التزامها باشتراطات سلامة وجودة الألبان.

وفي سياق متصل بأنشطة إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية، كثّفت الإدارة جهودها الرقابية، حيث نفّذت 61 زيارة ميدانية شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص بعدد من المحافظات السياحية المهمة، من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسماعيلية، أسوان، وجنوب سيناء.

وتؤكد الهيئة استمرار هذه الحملات الرقابية المكثفة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة استباقية استعدادًا للموسم السياحي، بهدف رفع مستوى جاهزية المنشآت وتعزيز ثقة الزائرين في جودة وسلامة الخدمات الغذائية المقدمة.

وكثّفت إدارة وحدات الطعام المتنقلة أنشطتها الرقابية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 12 جولة رقابية ميدانية على وحدات الطعام المتنقلة في عدد من المحافظات، شملت القاهرة، الإسكندرية، مطروح، والغربية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على هذا القطاع الحيوي وضمان التزامه باشتراطات سلامة الغذاء، وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل وحدات جديدة في محافظتي القاهرة وأسيوط، بما يدعم دمج هذا النشاط ضمن منظومة العمل الرقابي الرسمي للهيئة.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 462 طلب تظلّم وارد من الموانئ المختلفة.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت زيارات تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 52 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

كما أصدرت الإدارة 18 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وفي إطار الأنشطة التوعوية، نفّذت الإدارة زيارات ميدانية بعدد من أحياء محافظتي الشرقية والقليوبية لحصر المجازر وتوعية العاملين فيها باشتراطات سلامة الغذاء وضمان إنتاج غذاء آمن.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 10 جولات تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل: البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق، والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات الجيزة، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، والبحيرة. وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 9 منشآت جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 693 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

كما تم إجراء زيارة رقابية على متجر "إيكيا" (فرع كايرو فيستيفال)، وذلك للتحقق من إجراءات سحب منتج مفرمة الثوم من الأسواق، والتي يتم تصنيعها من قبل شركة "إيكيا" السويدية.

ويأتي ذلك بعد تلقي إخطار رسمي من دولة النمسا يفيد بأن المنتج يشكل خطرًا فيزيائيًا على المستهلكين نتيجة احتمالية تطاير شظايا معدنية أثناء الاستخدام.

وقد أظهرت الزيارة التزام شركة "إيكيا" باتخاذ الإجراءات اللازمة فور ورود الإخطار، حيث قامت بإطلاق حملة لاستدعاء المنتج وتنبيه المستهلكين من خلال قنواتها الرسمية، مع توفير خدمة استرجاع المنتج وتعويض العملاء المتضررين عبر فروع الشركة في كل من التجمع الخامس و6 أكتوبر، وذلك حتى يتم التخلص الآمن من المنتج المعيب.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 18 حملة تفتيشية موسعة على 110 منشآت غذائية، للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 500 عبوة خل تفاح، 200 كجم أجبان، و300 عبوة زيت زيتون، وجميعها عبوات منتهية الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 23 منشأة غذائية، وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يُشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تقدّر كميتها بـ2 طن (ألبان، ملح طعام، لحوم)، وتم التحفّظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 14 قرارًا للنيابة العامة (فحص، سحب عينات)، وبناءً على قرار النيابة العامة، تم إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية (540 عبوة عصير، 776 كجم مقرمشات، 1500 قطعة حلوى).

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ حملتين تفتيشيتين بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 306 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (مياه غازية، لحم مفروم، كبدة، شوكولاتة).

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر حملات تفتيشية مشتركة مع مباحث وإدارة التموين على عدد 34 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مرقة، توابل بنكهات، حلويات وغيرها من المواد الغذائية).

كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل، واستكمال إجراءات التراخيص، وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 6 حملات تفتيشية مشتركة مع الطب البيطري، مباحث التموين، والمحافظة، حيث تم المرور على 21 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر (لحوم مصنّعة، توابل وخلطات، ألبان مصنّعة، سمن)، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء.