سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة بشأن فيضان النيل الأزرق

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن هناك احتمال كبير أن تحدث فيضانات على جانبى النيل الأزرق والنيل عند العاصمة السودانية الخرطوم نهاية أغسطس كما كان يحدث قبل بناء سد النهضة، لأن بحيرة السد شبه مملؤة حاليًا "حوالى 55 مليار م3" ولم تستخدم خلال الأشهر الماضية.

وأضاف شراقي، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن ما حدث يعد استثناءً هذا العام لفشل تشغيل التوربينات إذا لم يستمر في السنوات القادمة ايضًا، ومن المتوقع أن يتم إمرار كامل الفيضان الطبيعى في نهاية يوليو.

وتابع: "يتزامن هذا التخبط في تشغيل سد النهضة مع زيادة معدل هطول الأمطار المتوقع هذا العام طبقًا لنماذج مركز إيجاد IGAD للتنبؤات المناخية والتطبيقات للأشهر المقبلة".

وأشار إلى أن رغم خطورة الفيضانات وأضرارها لبعض السكان في السودان، إلا أنها المصدر الرئيسى للرى الفيضى لكثير من المزارعين بطول النيل الأزرق، ليعوضهم عن عدم وصول المياه إليهم العامين الماضيين (2023، 2024) نتيجة التخزين الكبير في سد النهضة لحوالى 43 مليار م3 خلالهما، ومما زاد من معانة هؤلاء المزارعين عدم عمل شبكة رى لهم تعويضًا عن عدم فيضان النهر بسبب الظروف التي تمر بها السودان منذ إبريل 2023.