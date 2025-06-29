يسري عبدالله وعاطف عبدالعزيز يناقشان "سيدة الغابة والأحراش" لأحمد حلمي

كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 1 يوليو 2025، ندوته النقدية لتدشين المجموعة القصصية "سيدة الغابة والأحراش" للقاص أحمد حلمي.

ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة القاصة علياء مصطفى.

وصدرت (سيدة الغابة والأحراش) حديثا عن دار (روافد) للنشر في القاهرة، وتعد المجموعة القصصية الثانية للقاص والباحث أحمد حلمي، بعد مجموعته القصصية الأولى (من أحوال المحبين).

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة.

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.

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